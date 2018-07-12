سقوط مقاتلة للتحالف العربي بالسعودية

الرياض: أعلنت قوات التحالف العربي، الخميس، سقوط مقاتلة في جنوب غرب السعودية إثر تعرضها لـ”عطل فني” أثناء عودتها من مهمة تدريبية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن “إحدى طائرات قوات التحالف من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تعرضت إلى عطل فني فجر اليوم أثناء عودتها من مهمة تدريبية” (لم يذكر أين كانت المهمة).

وأضاف المالكي أن العطل “أدى إلى سقوط الطائرة بمنطقة عسير (جنوب غرب)، ونجاة الطيارين (لم يحدد البيان ما إذا كان يقصد طيارين اثنين أم أكثر)”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم التحالف سقوط مقاتلة سعودية جراء “خلل فني”، أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية باليمن. وأكد المالكي، آنذاك، تمكن قوات التحالف من إجلاء الطيارين عقب سقوط المقاتلة، دون تحديد منطقة السقوط.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

(الأناضول)