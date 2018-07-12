حبس تلميذات حضانة في قبو لـ 5 ساعات لتأخر دفع مصاريف الدراسة -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

ألقت الشرطة في العاصمة الهندية دلهي شكوى ضد مدرسة حبست 16 تلميذة في قبو، شديد الحرارة لمدة 5 ساعات، عانين خلالها من الجوع والعطش، بسبب أن أولياءهن لم يدفعوا مصاريف المدرسة، وفق تقارير.

وتضمنت شكوى، أولياء التلميذات للشرطة، أن البنات -اللاتي تتراوح أعمارهن بين 4 و6 سنوات -وضعن في القبو من السابعة والنصف صباحا وحتى منتصف النهار. وان اكتشاف أمر احتجازهن ، تم عندما ذهبوا إلى المدرسة لاصطحابهن ولم يجدوهن في فصولهن.

ويقول بعض الأولياء إنهم دفعوا مصاريف المدرسة. وقال أحدهم لموقع “إن دي تي في” الهندي “حتى بعدما قدمت الدليل على دفع المصاريف لم يبد مدير المدرسة أي أسف ولم يعتذر عن احتجاز البنات”.

ويعتقد أن لجنة حماية حقوق الأطفال في العاصمة دلهي فتحت تحقيقا بشأن الحادث.

وفي تصريح لبي بي سي، قال مسؤول في الشرطة “سنكشف عن أسماء المسؤولين عن محنة البنات بعد انتهاء التحقيق”.