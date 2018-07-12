نتنياهو: لا نعارض إعادة سيطرة الأسد على سوريا لكن يجب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار

موسكو: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده لا تعترض على قيام بشار الأسد بإعادة السيطرة على البلاد واستقرار نفوذ نظامه، لكن إسرائيل ستعمل على حماية حدودها ضد قوات النظام السوري إذا لزم الأمر، كما فعلت في الماضي.

وقال نتنياهو للصحافيين قبيل مغادرته موسكو للعودة إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لم نواجه مشكلة مع نظام الأسد منذ 40 عاما، ولم تطلق رصاصة واحدة على مرتفعات الجولان”، بحسب صحيفة “هارتس″ في موقعها الإلكتروني.

وأضاف نتنياهو “لقد وضعت سياسة واضحة بعدم التدخل ولم نتدخل. هذا لم يتغير. ما أزعجنا هو داعش وحزب الله، وهذا لم يتغير. إن جوهر الموضوع هو الحفاظ على حرية تصرفنا ضد أي شخص يتصرف ضدنا. ثانياً، إبعاد الإيرانيين من الأراضي السورية “.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد ساعات من قيام الطائرات الإسرائيلية بمهاجمة ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا ردا على طائرة سورية مسيرة تسللت إلى المجال الجوي الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، أسقطتها اسرائيل.

وكانت مصادر إسرائيلية صرحت لصحيفة “هآرتس″، الأربعاء، بأن روسيا تعمل على إبعاد إيران من حدود إسرائيل. وبينما تعمل روسيا على ذلك، تجنبت إسرائيل التدخل وتعطيل جهود تحقيق الاستقرار من قبل نظام الأسد وهو يستعيد جنوب سوريا.

وقد أوضح نتنياهو، الخميس، أن الإيرانيين لم يغادروا المنطقة بالكامل، لكنهم عادوا بعد بضعة عشرات من الكيلومترات من حدود الجولان. وقال إن سياسة إسرائيل تبقى كما هي: انسحاب كامل للقوات الإيرانية، وفي الوقت نفسه، أو في المقابل، لن تتدخل إسرائيل في جهود الأسد لاستعادة المناطق الحدودية، التي تعتبر مهمة بالنسبة للروس.

وتشمل الأهداف الرئيسية لإسرائيل في التعامل مع روسيا الآن إزالة الصواريخ الموجهة إليها من سوريا، وسحب القوات الإيرانية والحفاظ على اتفاقيات فك الارتباط لعام 1974 مع سوريا في مرتفعات الجولان.

وكان نتنياهو أوضح قبل القمة القادمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوتين، الأسبوع المقبل، في هلسنكي، أنه ينسق تنسيقا كاملا مع واشنطن.

(د ب أ)