الفرنسي أومتيتي: جاهزون للفوز بكأس العالم

موسكو: قال الفرنسي صامويل أومتيتي، اليوم الخميس، إن منتخب بلاده جاهز للتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، أكد أومتيتي “نحن جاهزون لمواجهة كرواتيا في النهائي، وعلى أتم الاستعداد لانتزاع اللقب العالمي”.

وأضاف “مبابي لا يحب أن يتحدث معه أحد حول عمره ولذلك حتى نزعجه نقول له إن عمره 15 عامًا”.

وأوضح “مبابي يعرف دائمًا أين يتحرك وكيف يتحرك وما يثير إعجابي هو هدوئه، إنه يفعل شيئًا جنونيًا بتسجيل هذا العدد من الأهداف في كأس العالم بهذا السن ولكنه لا يتغير بذلك بل يبقى بنفس الشخصية”.

وعن طريقة احتفاله بعد تسجيله لهدف الفوز في مرمى بلجيكا، قال أومتيتي “طريقة الاحتفال كان شيئًا عملنا عليه بالطبع، مع بعض الزملاء مثل بوغبا وأنطوان فهما يحبان رؤيتي أفعل ذلك لكنني لن أقول المزيد”.

وتبحث فرنسا عن التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في التاريخ بعدما سبق لها الفوز به عام 1998، وذلك عندما تواجه كرواتيا في نهائي النسخة الحالية يوم الأحد المقبل .(الأناضول).