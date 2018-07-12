الأرجنتين طلبت من روسيا اعتقال وتسليم علي أكبر ولايتي

“القدس العربي”: كشفت صحيفة كلارين الأرجنتينية، الخميس، أن المحقق القضائي الأرجنتيني، رودولف كونيكوب كورال، تقدم بطلب للسلطات الروسية باعتقال وتسليم مستشار مرشد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الذي تتهمه السلطات الأرجنتينية بالتورط في الهجوم الذي استهدف المركز الثقافي اليهودي في بيونيس آيرس عام 1994.

وذّكرت الصحيفة أن ولايتي الذي شغل في عام 1994 منصب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية، وفقا للعدالة الأرجنتينية، يعدّ واحدا من المخططين للهجوم.

يذكر أن ولايتي وصل، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للقاء كبار المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان مبنى المركز الثقافي اليهودي الأرجنتيني تعرض في عام 1994 لتفجير أسفر عن مقتل 85 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين.

وأعلنت الاستخبارات الأرجنتينية حينها أن منظم العمل الإرهابي هو “حزب الله” اللبناني وأن إيران تورطت أيضاً في تدبير وتنفيذ هذا التفجير.