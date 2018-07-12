الجزائري محرز يحلم بلقب أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي -(فيديوهات)

مانشستر: أعرب الجزائري رياض محرز عن حلمه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي.

وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، اليوم الخميس، قال محرز “مانشستر سيتي يريد أن يفوز بدوري أبطال أوروبا وهو نادي كبير يملك كل شيء يمكن أن يحتاجه لمحاولة الفوز باللقب القاري والذي أحلم بالتتويج به معه”.

وأضاف “إنه هدف بالنسبة لنا، والآن سوف نبدأ العمل ونرى ماذا يمكن أن يحدث في الموسم المقبل”.

وأوضح محرز “لم أفكر أبدًا في أنني لن أكون قادرًا على الانتقال لهذا الفريق، أنا واثق جداً في قدراتي، وأتمنى أن أساعد هذا الفريق على التطور في المستقبل”.

وعن عدم انتقاله للسيتي في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد محرز أن هذا الأمر يعود إلى القدر لكنه أشار إلى سعادته بحدوث هذا الانتقال.

وواصل النجم الجزائري تصريحاته “ربما كان من الممكن أن يحدث الانتقال قبل ذلك، ولكنه حدث في النهاية”.

واختتم تصريحاته بالقول “ربما لو انتقلت قبل هذا التوقيت لكانت سعادتي أقل، لكنني الآن سعيد جدًا بالانتقال للسيتي، لا أريد الحديث عن الماضي كثيرًا، أنا الآن هنا وهذا هو الشيء الأهم”.

وانتقل محرز أمس الأول الثلاثاء إلى مانشستر سيتي لمدة خمسة مواسم في صفقة بلغت قيمتها 73 مليون يورو.

وأصبح محرز أغلى لاعب على الصعيدين العربي والإفريقي على مدار التاريخ.(الأناضول).