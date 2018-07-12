مقتل جندي أمريكي في أفغانستان 

واشنطن: لقي أحد عناصر القوات الأمريكية في أفغانستان، مصرعه، الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية قتالية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان، لكنه لم يذكر هوية القتيل، أو تفاصيل إضافية حول الحادثة.

وأعلنت القوات الأمريكية، السبت، مقتل أحد عناصرها خلال “عملية داخلية”، وهي من العمليات التي ينفذها أفراد من القوات الأفغانية التي تتلقى المشورة أو تتدرب على يد الجيش الأمريكي.

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل أربعة جنود أمريكيين في أفغانستان، في حين أن العنصر الذي أعلن عن مقتله اليوم، يعد الثاني خلال أسبوع واحد.

ويتواجد حاليًا في أفغانستان حوالي 14 ألف عسكري أمريكي، معظمهم يعملون كمدربين ومستشارين مع الجيش الأفغاني في قتالهم ضد حركة طالبان وتنظيم “الدولة”.

(الأناضول)