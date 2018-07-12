مقتل ثلاثة أطفال في غارات للنظام شمالي سوريا

إدلب: قُتل 3 أطفال وجرح 8 مدنيين، الخميس، جراء قصف جوي للنظام السوري على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وأفاد مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف، أن النظام شن قصفا جويا على الأحياء السكنية في بلدة محمبل، بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 8 مدنيين.

وأشار حاج يوسف إلى ارتفاع عدد المدنيين الذي قتلوا وأصيبوا بقصف طائرات النظام خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلى 10 و39 جريحاً على الأقل.

وشمل قصف اليوم كذلك مناطق في ريف حماة الشمالي (وسط) وفي ريف اللاذقية الشمالي (غرب)، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق إنشاء “منطقة خفض توتر” في إدلب، تشمل أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ورغم اتفاق خفض التوتر، ما تزال روسيا ونظام الأسد يستهدفون المناطق المشمولة بالاتفاق بين الحين والآخر.

(الأناضول)





