ما هي الرسالة التي وجهها راغب علامة للحكومة اللبنانية ؟- (صورة)

بيروت – “القدس العربي ” : يواجه الفنانون ايضا في لبنان أزمات معيشية يومية ومن أبرزها أزمة السير والتلوث من عوادم السيارات.

وفي هذا السياق، نشر السوبر ستار راغب علامة تغريدة طالب فيها الحكومة اللبنانية بدعم البيئة عبر اعفاء السيارات الداعمة للبيئة من الرسوم الجمركية، وذلك من أجل تخفيف نسبة التلوث والحفاظ على الصحة.

وكتب راغب في تغريدته كالتالي : “بسبب عدم وجود نقل عام محترم يضطر اكثرية الشعب اللبناني الى التنقل بسيارته او بدراجة نارية مما يزيد التلوث بشكل كبير خصوصا بدرجات الحرارة العالية. على الحكومة اللبنانية إعفاء السيارات الصديقة للبيئة من الجمارك لتخفيف نسبة التلوث تخفيف التلوث يخفف من الفاتورة الصحية”.