السعودية تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا

الرياض: قالت المتحدثة باسم رئيس جنوب أفريقيا، خوسيلا ديكو، الخميس، إن السعودية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة نقلتها وسائل إعلام دولية من بينها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، مباحثات مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال زيارته اليوم للمملكة، في إطار جولة خارجية شملت نيجيريا، الأربعاء، وتختم بالإمارات، الجمعة.

وقالت ديكو إن “السعودية تعتزم استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في اقتصاد جنوب أفريقيا، مع التركيز على الطاقة”.

وأشارت إلى أن “هذا الالتزام تم خلال زيارة الرئيس (راما فوزا) إلى السعودية”، دون تفاصيل إضافية.

وأضافت أن “مسؤولين من السعودية (لم تسمهم) سيشاركون في قمة استثمارية في أكتوبر (تشرين الأول المقبل) في جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن يقدموا المزيد من التفاصيل حول الإنفاق المخطط له”.

وقال وزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي خلال الزيارة، وفق “بلومبيرغ”، إنه “التزام رائع من السعودية خاصة في أعقاب دعوة الرئيس دول العالم لاستثمار 100 مليار دولار في جنوب أفريقيا”.

ويسعى الرئيس الجنوب أفريقي، إلى إنعاش اقتصاد بلاده، بعد توليه منصبه رئيسًا للبلاد في فبراير/شباط الماضي، خلفًا لجاكوب زوما.

(الأناضول)