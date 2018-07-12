توقيف زعيم الطائفة الأحمدية بالجزائر بعد أشهر من إخلاء سبيله

الجزائر: أوقف الأمن الجزائري، الخميس، زعيم الطائفة الأحمدية في البلاد، محمد فالين، في ظروف غامضة بمدينة عنابة (شرق) حسب محاميه.

ونقلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، مساء اليوم، بيانا مقتضبا للمحامي صالح دبوز، جاء فيه “توقيف فالي، رئيس الجماعة الإسلامية الأحمدية، من طرف عناصر من الأمن في عنابة، اليوم، وانقطاع هاتفه”.

وتعتبر السلطات الجزائرية، زعيم الطائفة الأحمدية في البلاد، “خطرا على أمن البلاد”، وتشن منذ أشهر حملات أمنية ضد أتباعها، وسط انتقادات لمنظمات حقوقية، تعتبر الأمر “مساسا بحرية المعتقد”.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من السلطات حول القضية.

وتم توقيف فالي، في 28 أغسطس/ آب الماضي، بمقر سكنه بمنطقة عين الصفراء، بمحافظة النعامة (جنوب غرب)، وأدانته محكمة مستغانم (غرب) بعد شهر من ذلك بستة أشهر حبس غير نافذة ليطلق سراحه.

ووجهت له خلال المحاكمة تهم جمع أموال دون ترخيص، والإساءة للرسول محمد وتشكيل جمعية دون رخصة، وفق منظمات حقوقية.

والطائفة الأحمدية، التي تسمى أيضًا “القاديانية” يصفها أتباعها بأنها “جماعة إسلامية تجديدية عالمية”، تأسست عام 1889 في “قاديان” بإقليم بنجاب بالهند، على يد ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه على أنه المهدي المنتظر الموعود، الذي تحدث النبي محمد (خاتم المرسلين) عن ظهوره في آخر الزمان.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، قال محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري، إن “الأحمدية كتنظيم انتهت بالجزائر بعد أن قدِم من أجل التشويش على الجزائريين، وهو موضوع طوته الجزائر بتطبيق صارم للقوانين، والدولة ستسهر على الدفاع عن الفضاء الديني للجزائريين”.

وحسب منظمة العفو الدولية، تعرض ما لا يقل عن 280 من بين أكثر من ألفين من أتباع هذه الفرقة، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية منذ 2016.

( الأناضول )