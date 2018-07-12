﻿الجزائر: دعوى قضائية ضد مواطن صفع طفلاً من دول الساحل الافريقي!

الجزائر-»القدس العربي»: أعلنت سلطات ولاية عنابة (520 كيلومترًا شرق العاصمة الجزائرية) أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد مواطن صفع طفلاً لاجئًا من دول الساحل الإفريقي، وهو الفيديو الذي انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستسخر كل الإمكانيات للعثور على الشخص الذي ظهر في الفيديو وتقديمه أمام القضاء.

وأضافت سلطات الولاية في بيان صدر عنها: «لقد بلغ إلى علم سلطات ولاية عنابة فيديو يتضمن مشاهد عدائية تتمثل في المعاملة السيئة لطفل من دول الساحل الإفريقي، تم التخلي عنه في الطريق العام، يقوم بممارسة التسول، اقترفها شخص بالغ من خلال صفع الطفل الذي كان موجودًا في محطة نقل المسافرين».

وأشار البيان إلى أن سلطات الولاية قامت بتحريك الدعوى العمومية ضد مجهول لدى السلطات القضائية، وذلك بقصد متابعة مرتكب هذا الفعل المدان وغير المقبول، موضحة أنها تعلم الرأي العام بأن كل مساس بالسلامة الجسمية أو النفسية لأي شخص بصرف النظر عن عرقه أو جنسه، سيكون محل متابعات جزائية صارمة، وفقًا للقوانين السارية المفعلول للدولة الجزائرية.

واستقبل القرار الذي اتخذته ولاية عنابة بكثير من الارتياح، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب كثير من الجزائريين إنزال عقوبة صارمة بمقترف هذا العمل، وكذا مع كل الذين تفاعلوا معه بالإعجاب أو السخرية، خاصة وأن الفيديو تم تداوله على نطاق واسع، مؤكدين أن الصرامة وحدها يمكن أن تضع حدًا أمام تصرفات شاذة يمكن أن تتنامى وتغذي شعورًا معاديًا لوجود لاجئين أو مهاجرين فوق التراب الجزائري، خاصة ما تعلق بأولئك القادمين من دول الساحل الإفريقي، الذين دفعتهم ظروف الحياة الصعبة والقاسية والنزاعات التي تعيشها بلدانهم إلى المجيء للجزائر، إما باعتبارها منطقة عبور نحو أوروبا أو للاستقرار فيها.

ويأتي هذا القرار في خضم حملة انتقادات تتعرض لها السلطات الجزائرية فيما يتعلق بسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين القادمين من دول مثل النيجر ومالي، والذين تقوم بترحيلهم على دفعات بين فترة وأخرى، وهو الأمر الذي نفته السلطات الجزائرية مرارًا، مؤكدة أنها لا تتعامل بعنصرية مع هؤلاء الرعايا الأجانب، بل تقوم بترحيلهم وفق اتفاقيات مع دولهم الأصلية، وأنها تراعي كل شروط الكرامة الإنسانية وتوفر لهم الرعاية الصحية خلال عملية الترحيل.