انفجار يشعل حريقا قرب مطار القاهرة ولا تأثير على حركة الطيران

القاهرة: سُمع دوي انفجار قوي في محيط مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في مكان قريب من المطار، فيما أكد مسؤولون أن الانفجار وقع خارج المطار.

وأكد رئيس الشركة القابضة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، محمد سعيد محروس، أنه لم تحدث أية انفجارات داخل أسوار المطار.

وقال محروس، في تصريحات لموقع التلفزيون المصري، مساء الخميس، إن الانفجار وقع خارج مطار القاهرة تماما، وجاء في خزانين للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أن قرار تعليق بعض الرحلات في المطار جاء كأجراء تأميني فقط دون وقوع إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران، باسم سامي، أن حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة طبيعية وتسير بمعدلاتها المعتادة، وفق التلفزيون المصري.

(وكالات)