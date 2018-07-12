﻿الدوري الانكليزي: تقارير: تشلسي يقيل مدربه كونتي ويقترب من تعيين ساري

لندن – رويترز: ذكرت وسائل اعلام في بريطانيا وايطاليا أن تشلسي الانكليزي أقال مدربه الايطالي أنطونيو كونتي.

وقال أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي إن تشلسي اقترب من التعاقد مع ماوريتسيو ساري المدرب السابق للنادي الايطالي ليحل محل كونتي. ولم يرد أي تأكيد من تشلسي الذي فاز بالدوري الانكليزي مع كونتي في موسمه الاول عام 2016 اضافة لكأس الاتحاد الموسم المنقضي. وكان المتبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي بعدما تولى مسؤولية الاعداد للموسم الجديد في ملعب التدريب في كوبهام. وبدا مستقبل كونتي مع النادي المملوك لرومان ابراموفيتش غير واضح على مدار اشهر مع فشل النادي الواقع في غرب لندن في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عقب انهائه موسم 2017-2018 في المركز الخامس. وحل كارلو انشيلوتي المدرب السابق لتشلسي بديلا لساري في نابولي في مايو/ايار الماضي سعيا لانهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري. وقاد المدرب البالغ 59 عاما نابولي للمركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرة واحدة في ثلاثة مواسم.