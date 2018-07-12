﻿مارسيلو يودع زميله السابق رونالدو برسالة مؤثرة

برلين – د ب أ: وجه البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد رسالة عبر «إنستغرام» لصديقه وزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت رسالة مارسيلو وسط تكهنات في وسائل الإعلام الإيطالية عن كون رونالدو طلب من فريقه الجديد يوفنتوس التعاقد مع المدافع البرازيلي البالغ 30 عاما. وقال مارسيلو: «من كان يتخيل ذلك، جاء الوقت لنقول نراك قريبا، اقسم أنني لم اتخيل أبدا أن هذا اليوم سيأتي، لكن لا شيء في الحياة يستمر للأبد، اتمنى لك كل السعادة في طريقك الجديد». وأثارت محطة «ميدياست» التليفزيونية الإيطالية تكهنات بشأن إمكانية لحاق مارسيلو برونالدو في يوفنتوس، بناء على طلب هداف المنتخب البرتغالي. هذه التكهنات بدا وأنها تستند جزئيا إلى كون مارسيلو واحدا من عدد قليل جدا من لاعبي الريال الذين لم يودعوا رونالدو. لكن هذا الأمر تغير عندما كتب مارسيلو خطاب الوداع، مصحوبا بصورة له مع رونالدو وهما يتعانقان خلال احتفالهما بالتتويج بإحدى الألقاب. وأوضح المدافع البرازيلي: «سأفتقد حديثنا معا قبل المباريات، عندما اعتدت على التنبؤ بشكل صحيح بنتائج المباريات». وتابع: «فخور باللعب إلى جوارك ليس لأنك الأفضل في العالم ولكن بسبب شخصيتك». وختم: «عندما اعتزل اللعب سأجلس في الحانة واحصل على جعة واحكي كل قصصنا واتصفح كل صورنا». ويلتقي مارسيلو وجها لوجه مع رونالدو خلال المباراة الودية التي تجمع يوفنتوس والريال في واشنطن في الرابع من آب/اغسطس المقبل، وإن كانت تقارير أشارت إلى أن رونالدو لن يشارك في تلك المباراة. وانتقل رونالدو (33 عاما) إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو. وانضم رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى الريال من مانشستر يونايتد في 2009 وفاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا أربع مرات بالإضافة إلى العديد من الألقاب الفردية. ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالدوري الإيطالي، وفاز باللقب سبع مرات متتالية. لكنه يأمل بأن يقود رونالدو الفريق للتتويج بالبطولة الأوروبية ليكون العائد من هذه الصفقة التي كلفت النادي مبلغا ضخما لانتقاله بالإضافة إلى راتبه. وخسر يوفنتوس نهائي دوري الأبطال في 2015 أمام برشلونة وبعدها بعامين أمام الريال، حيث سجل رونالدو هدفين. وفي الموسم الماضي، كان الهدف القاتل الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء هو الذي أقصى يوفنتوس من دور الثمانية.