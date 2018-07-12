﻿البرازيلي رونالدو غير مقتنع بأداء نيمار في المونديال

ريو دي جانيرو – الأناضول: قال النجم البرازيلي السابق رونالدو، إن نيمار نجم وقائد منتخب السامبا لم يقدم الأداء المتوقع والمنتظر منه خلال مونديال روسيا لكرة القدم.

وفي تصريحات صحفية، أكد رونالدو: «الجميع كان يتوقع منه المزيد، إنه نجم الفريق، لا أعرف سبب مستواه الأقل من المتوقع في المونديال، لكن ربما يكون بسبب العملية التي قام بها على قدمه أو لمشكلة أخرى ولكنني رأيته بعيدا عن مستواه». والتمس له بعض العذر، قائل:ا «الوصول إلى كأس العالم بعد العملية وبعد ثلاثة أشهر فقط أمر معقد، ولعب أول مباراة كما لو أن شيئا لم يحدث أمر صعب للغاية وغير طبيعي». وختم تصريحاته بالقول: «يجب أن يتعلم من تجربة كأس العالم، لأنه في سن الـ26 عاما لا يزال صغيرا، إنه شاب موهوب للغاية يحمل الكثير من المسؤولية». ونال نيمار العديد من الانتقادات بعد أن فشل في قيادة منتخب بلاده للبطولة العالمية الثانية على التوالي والتتويج باللقب، وودعت البرازيل البطولة أمام بلجيكا من ربع النهائي للعرس العالمي. ويعد رونالدو أحد أساطير كرة القدم البرازيلية والعالمية وقاد منتخب بلاده للتتويج بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.