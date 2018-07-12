﻿لاعبو إنكلترا القدامى وشخصيات سياسية يشيدون بمشوار المنتخب

لندن – د ب أ: أشاد اللاعبان الإنكليزيان السابقان، غاري لينيكر وآلان شيرر، بالأداء الكبير لمنتخب بلادهما في كأس العالم، رغم سقوطه 2/1 أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي.

وقال شيرر عبر «تويتر»: «التوقعات كانت كبيرة للغاية، قامت إنكلترا بعمل جيد وأيضا غاريث ساوثغيت، لقد تألقا ومنحانا متعة كبيرة، لقد وجدوا النهج السليم وأعطونا الأمل». وقال غاري لينيكر، أحد أساطير الكرة الإنكليزية: «أشعر بالصدمة ولكن هذا الفريق الشاب قدم كل شيء، إنها خطوة كبيرة للأمام ويمكنها أن تقودنا لشيء أفضل في المستقبل، يحق لهم أن يبقوا الرأس مرفوعة، لقد جعلوا بلادنا تشعر بالفخر، تهانينا لكرواتيا». وتحدث بعض المسؤولين والشخصيات العامة في إنكلترا عن المباراة، حيث قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها تشعر بالفخر بما قدمه المنتخب الإنكليزي الذي نجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما. وأضافت قائلة: «كانت رحلة رائعة ملأت البلاد بالفخر، سنرفع العلم يوم السبت»، في إشارة لمباراة إنكلترا أمام بلجيكا غدا السبت لتحديد صاحب المركز الثالث. وقال الأمير ويليام، دوق كامبريدج: «أعرف أنهم يشعرون بإحباط كبير، ولكنني فخور للغاية بهذا الفريق ويجب عليكم أن تكونوا كذلك أيضا». وأضاف: «قدموا بطولة مذهلة، لقد كتبوا التاريخ ومنحوا الجماهير شيئا ليؤمنوا به، نعرف أن هذا الفريق الإنكليزي سيحقق المزيد من الأشياء».