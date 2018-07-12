﻿مدرب انكلترا: من الصعب البقاء في غرفة الملابس بعد الخسارة

موسكو – د ب أ: قال غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي إن غرفة خلع الملابس كان من الصعب التواجد فيها عقب الخسارة أمام كرواتيا.

وقال ساوثغيت: «في هذه اللحظة نشعر كلنا بألم هذه اللحظة. لا أعتقد أننا توقعنا أن نكون هنا. ولكن بمجرد تواجدك ولعبك بنفس الطريقة الجيدة التي لعبنا بها، فإنك تريد استغلال هذه الفرص في الحياة. غرفة خلع الملابس يصعب التواجد فيه «. وأكمل: «أنا فخور للغاية بمجموعة اللاعبين ورد فعل الجماهير مقارنة قبل عامين يظهر أن البلاد فخورة بالطريقة التي لعبنا بها». وأضاف: «في الوقت المناسب سيكون هناك العديد من الأشياء الإيجابية سنأخذها ولكن من الصعب للغاية ومن المبكر جدا أن نضع هذا في السياق. يجب أن تعاني من النتائج المخيبة للآمال لفترة من الوقت». وتابع: «أنا فخور للغاية بما فعلناه. لم أكن أتمنى أكثر من ذلك. لقد تخطوا العديد من الحواجز في الأسابيع الماضية». وعن مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب البلجيكي قال ساوثغيت: «إنها مباراة لا يريد أي فريق اللعب فيها. لدينا يومان للإعداد لها. نريد أن نقدم أداء جيدا». وتابع: «في كل مرة نرتدي فيها القميص نريد أن نلعب بشكل جيد ونفوز. ستكون مهمة صعبة للغاية. خلال الـ24 ساعة المقبلة يتعين علينا أن نعيد الجميع لتركيزهم. هذا تحد». وقال جوردان بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لقناة «اي تي في» :»ربما تقدمنا مبكرا. ولكننا كنا بحاجة لتسجيل الهدف الثاني لقتل المباراة». وأضاف: «حظينا ببعض الفرص الجيدة، ولكننا لم نستغلها. لديهم بعض اللاعبين المميزين، وهذا ما ظهر في الشوط الثاني. ربما كان هناك خطأ لمصلحة كايل ووكر من إيفان بيريسيتش في الهدف الأول. ولكن لا يمكنك أن تنظر للخلف، لقد أظهرنا الفخر والعاطفة».