﻿مانزوكيتش يقهر إنكلترا ويقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الاولى

موسكو – رويترز: سجل ماريو مانزوكيتش هدفا في الدقيقة 109 ليقود كرواتيا للفوز 2-1 على إنكلترا بعد وقت إضافي، والتأهل للمباراة النهائية لكأس العالم للمرة الاولى في تاريخها لتواجه فرنسا يوم الأحد.

وبدا أن إنكلترا، التي لعبت في للمرة الاولى منذ 1990، في طريقها لبلوغ النهائي لأول مرة منذ 1966 عندما تقدمت مبكرا عبر كيران تريبيير من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة وفرضت هيمنتها تماما في الشوط الأول. وتعادلت كرواتيا، التي وصلت لقبل النهائي للمرة الاولى منذ 1998، عبر إيفان بريشيتش في الدقيقة 68 ثم أصبحت الطرف الأخطر في المواجهة. وخاضت كرواتيا الوقت الإضافي للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة بعدما اجتازت الدنمارك وروسيا بركلات الترجيح. وكادت كرواتيا تصبح أول فريق يحتكم لركلات الترجيح ثلاث مرات في نسخة واحدة بكأس العالم لكن بدا أنها تدخر طاقتها ونجح مانزوكيتش في انتزاع الفوز بتسديدة منخفضة ومتقنة قرب المرمى. ومنذ مسيرتها المبهرة إلى المربع الذهبي في 1998 في أول مشاركة لها في كأس العالم كدولة مستقلة فشلت كرواتيا في اجتياز دور المجموعات. لكن التشكيلة الحالية حققت انجازا أفضل من أبطال نسخة 1998 وباتت الفرصة سانحة للثأر من فرنسا التي هزمتها في قبل النهائي قبل 20 عاما. وستعود كرواتيا لاستاد «لوجنيكي» مجددا في موسكو لخوض المباراة النهائية. وقال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا: «نستحق الوصول للنهائي. الأداء الذي قدمه هؤلاء الفتية كان خياليا الليلة. صنعوا تاريخا ولكن لم نلق كلمتنا الأخيرة بعد وتتبقى مباراة واحدة أمامنا ونأمل بأن نكون أبطال العالم».

وكانت انطلاقة إنكلترا رائعة عندما افتتحت التسجيل مبكرا بركلة حرة لا تصد من تريبيير ليحرز هدفه الأول بقميص منتخب بلاده وهو الهدف رقم 12 لانكلترا في البطولة والتاسع من ركلة ثابتة. لكن كان يجب أن تضاعف إنكلترا التقدم خلال تفوقها في الشوط الأول. وتصدى دانييل سوباشيتش حارس كرواتيا لتسديدة هاري كاين الذي سدد في القائم لاحقا، كما شكل رحيم سترلينغ تهديدا مستمرا لدفاع كرواتيا لكنه افتقد الدقة في اللمسة الأخيرة دائما. وأتيحت أفضل فرصة لإضافة الهدف الثاني أمام جيسي لينغارد غير المراقب لكنه لم يسدد بقوة أمام مرمى سوباشيتش. وبدت كرواتيا بائسة وشبحا للفريق الذي سحق الأرجنتين في دور المجموعات حتى عادت للحياة مع زيادة نشاط لوكا مودريتش بعد مرور نحو ساعة. ودفعت إنكلترا ثمن الفرص المهدرة وأظهر بريشيتش اصرارا كبيرا على تجاوز كايل ووكر لتحويل تمريرة فرساليكو العرضية إلى الشباك ليخطف التعادل. وتغيرت المباراة رأسا على عقب بعد ذلك وأظهرت كرواتيا تفوقها بينما تراجعت إنكلترا رغم أن كاين أهدر فرصة من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع. وأبعد فرساليكو تسديدة جون ستونز بالرأس من على خط المرمى في الشوط الإضافي الأول. وانتزعت كرواتيا الانتصار عندما مرر بريشيتش الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء وانقض مانزوكيتش عليها ليهز شباك الحارس جوردان بيكفورد قبل 11 دقيقة على انتهاء الوقت الإضافي.