﻿حبس أطفال هنود في قبو لتأخرهم في دفع مصاريف الحضانة

نيودلهي ـ الأناضول: أعلنت الشرطة الهندية، أنها تلقت شكوى ضد مدرسة في العاصمة نيودلهي حبست 16 تلميذة في قبو مدة 5 ساعات. ونقلت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» المحلية عن الشرطة قولها إن «التلميذات حُبسن لأن أولياء أمورهن لم يدفعوا مصاريف المدرسة».

وكل البنات المحتجزات في صف الحضانة، ويُعتقد أن أعمارهن تتراوح بين 4 و6 سنوات.

ويقول أولياء الأمور إنهم اكتشفوا احتجاز بناتهن عندما ذهبوا إلى المدرسة لاصطحابهن ولم يجدوهن في فصولهن.

وجاء في الشكوى، التي تقدم بها الأولياء للشرطة، أن البنات وضعن في القبو من السابعة والنصف صباحًا وحتى منتصف النهار.

ويقول الأولياء إن القبو كان شديد الحرارة، وأن البنات عانين من «الجوع والعطش».