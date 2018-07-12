﻿أول صورة ملونة بالاشعة السينية تجرى على انسان

باريس – أ ف ب: أجرى علماء في نيوزيلندا أول صورة ملونة بالاشعة السينية بالأبعاد الثلاثة على انسان مستعينين بتقنية من شأنها أن تحسن التشخيص الطبي على ما قالت منظمة «سيرن» للفيزياء التي ساهمت في تكنولوجيا التصوير هذه.

والجهاز الجديد الذي يستند الى التصوير بالاشعة السينية التقليدية بالابيض والأسود يتضمن أيضا تكنولوجيا تعقب الجزئيات طورتها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لمصدام الهيدرونات الكبير الذي اكتشف العام 2012 بوزون هيغز.

وقالت المنظمة في بيان «التصوير بأشعة إكس الملونة تنجم عنه صور أوضح وأدق ويساعد الأطباء على توفير تشخيص أدق لمرضاهم».

وقد أطلق على هذه التكنولوجيا اسم «ميديبيكس» وهي تعمل مثل كاميرا ترصد الجزئيات دون الذرية وهي تتصادم.