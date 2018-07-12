﻿«كيلي جينر» أصغر مليارديرة في العالم بفضل مستحضرات التجميل

لوس أنجليس ـ د ب أ: تقترب نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية «كيلي جينر» من لقب أصغر مليارديرة «عصامية» في العالم.

يبلغ عمر «كيلي جينر» التي تمتلك شركة مستحضرات تجميل ناجحة، 20 عاما وتقدر ثروتها بحوالي 900 مليون دولار بحسب ما ذكرته مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية قبل صدور عددها لشهر آب/أغسطس المقبل والذي تحتل «كيلي جينر» غلافه. وذكرت المجلة الأمريكية أن «كما فعلت اختها غير الشقيقة كيم كارديشيان ويست، استغلت جينر كل ما تملكه من أجل تحقيق الشهرة والمال. لكن في حين تشتهر كيم بما مضى، فإن جينر أثبتت مهارة في الرهان على ما هو آت».

وكانت «جينر» قد أطلقت شركة «كيلي كوزماتيكس» لمستحضرات التجميل في 2016، حيث حققت نجاحا ضخما من خلال طرح مجموعة من المنتجات التي تستهدف المساعدة في تجميل الشفاه.

وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» «واو لا استطيع أن أصدق أنني على غلاف مجلة فوربس»، حيث نشرت صورة لغلاف العدد المرتقب، مضيفة «شكرا على هذا المقال وعلى التقدير، أنا سعيدة للغاية لأنني أعمل ما أحبه كل يوم. لم أكن أستطيع أن أحلم بما حدث».

في الوقت نفسه انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدام مجلة فوربس لتعبير «عصامي» مع «جينر» حيث قالوا إنها ثرية منذ نشأتها.

يذكر أن «كيلي جينر» التي أصبحت في العام الماضي أصغر شخصية تنضم إلى قائمة مجلة فوربس لأشهر 100 شخصية في العالم هي أصغر أبناء كاتيلين (الذي كان يعرف من قبل باسم بروس) وكريس جينر.