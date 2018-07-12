﻿علماء يجربون طريقة لمنع الإصابة بالسكري منذ الولادة

لندن ـ الأناضول: قال علماء بريطانيون إنهم توصلوا إلى طريقة لحماية الأطفال من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول منذ ولادتهم.

والدراسة يجريها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية.

وتتمثل الطريقة في تدريب أجهزة المناعة لدى الأطفال من خلال إعطائهم مسحوق أنسولين لتوفير حماية تدوم مدى الحياة.

والأنسولين هورمون يتحكم في نسبة السكر في الدم، ويتحول إلى مرض السكري في حالة حدوث خلل.

ويشارك في التجربة حوامل يترددن على عيادات الولادة في مدن بيركشير وباكينغهامشير وميلتون كينس وأوكسفوردشير البريطانية، كما سيُطلب من الآباء المشاركين في التجربة إعطاء أطفالهم مسحوق الأنسولين يوميًا من سن 6 أشهر تقريبًا إلى 3 سنوات.

وسوف يحصل نصف المشاركين في الدراسة على أنسولين حقيقي، في حين يحصل النصف الآخر على مسحوق علاج وهمي لا يحتوي على أي عقار طبي.

ولن يعرف الباحثون ولا المشاركون ما الذي حصلوا عليه إلا بعد انتهاء التجربة تفاديا للميل لأي نتيجة ضد الأخرى.

ويرغب الباحثون في مراقبة 30 ألف طفل بهذه الطريقة لتحديد الأصلح منهم لإجراء التجربة.

ويعقد الفريق آمال على إمكانية إسهام مسحوق الأنسولين الذي يُعطى للأطفال بالملعقة في تدريب الجهاز المناعي لتهيئة الأنسولين في جسم الطفل لمنع الإصابة بمرض السكري النوع الأول.

كما أجريت فحوص لآخرين لمعرفة إذا كان توفير دواء مختـــــلف، يعرف باسم «ميتفورمين»، في مرحلة الطفولة يمكنه أن يكافــــح مرض السكري.

ولا توجد طريقة حاليًا لمنع الإصابة بمرض السكري النوع الأول، ويُعتقد أن طفلا من كل 100 طفل يحمل جينات تجعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري النوع الأول الذي يعتمد على الأنسولين.