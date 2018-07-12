توقيف شخصين في واقعة اعتداء على طفل أفريقي أغضبت الجزائريين- (فيديو)

الجزائر: أعلنت السلطات الجزائرية، مساء الخميس، توقيف شخصين في واقعة اعتداء على طفل أفريقي بمحطة ركاب، في حادثة هزت البلاد وخلفت موجة استياء لدى حقوقيين وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إدارة الشرطة في مدينة عنابة (شرق) أنه تم توقيف شخصين في إطار التحقيق الذي تمت مباشرته في أعقاب شكوى قدمتها السلطات المحلية في عنابة ضد مجهول في قضية الاعتداء على الطفل.

وأضافت أن الموقوفين هما المعتدي والمحرض على هذا الاعتداء، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مشهد سوء معاملة هذا الطفل، ولا يزال البحث جار عنه.

ومنذ مساء الأربعاء، يتداول ناشطون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يضرب طفلا من أبناء المهاجرين الأفارقة تقدم إليه لتسول المال بإحدى محطات الركاب في مدينة عنابة.

وصاحب انتشار الفيديو دعوات لمعاقبة المعتدي الذي وصفوه بـ”العنصري” .

ووصفت “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” (غير حكومية) ومكتب منظمة “العفو” الدولية بالجزائر الحادث بـ”الفضيحة”، ودعت المنظمتان السلطات إلى معاقبة الواقفين وراءه.

وفور انتشار مقطع الفيديو أعلنت ولاية عنابة رفع قضية ضد مجهول لدى محكمة المدينة، فيما شرعت قوى الأمن في التحقيق بشأن الحادث.

واليوم الخميس، أصدر “المجلس الأعلى لحقوق الإنسان” (تابع للرئاسة) بيانا عبر فيه عن “استيائه من الحادث”، واعتبره “فعلا معزولا لا يقلل من مجهودات الدولة لحماية الأطفال والرعايا الاجانب”.

ودعا المجلس السلطات لتحمل “مسؤولياتها وممارسة الصلاحيات المخولة لها لمعاقبة مرتكبي هذا الفعل الحقير بكل صرامة في إطار النصوص الخاصة بمحاربة العنف الممارس ضد الأشخاص المستضعفين”.

وخلال السنوات الأخيرة تشهد أغلب شوارع الجزائر ومدنها الكبرى انتشارا كبيرا للمهاجرين الأفارقة من مختلف الأعمار يمتهن أغلبهم التسول.

وتقول السلطات إنها تستقبل سنويا ما معدله 90 ألف مهاجر أفريقي وفتحت مراكز لاستقبالهم، لكنهم يرفضون المكوث بها، كما أن عمليات ترحيل تقوم بها منذ العام 2014 لاقت انتقادات حقوقية في وقت تقول الحكومة أن البلاد تشهد “نزوحا جماعيا خطيرا”. ( الاناضول)