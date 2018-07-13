تنظيم الدولة” يعلن المسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش أمني بالسعودية”

القاهرة: ذكرت صحيفة النبأ الإلكترونية التي يصدرها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم وقع على نقطة تفتيش أمني بالسعودية يوم الأحد الماضي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد قالت الأحد، إن أحد أفراد قوات الأمن السعودية ومقيماً من بنجلادش قتلا في هجوم على نقطة أمنية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم شمالي العاصمة الرياض.

وقالت النبأ الجمعة إن ثلاثة “من جنود الخلافة… هاجموا تجمعاً لحرس سجن الطرفية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم”.

وأضافت “إن المهاجمين نالوا ما كانوا يتمنون تقبلهم الله”.

ولم تورد الصحيفة ما يثبت صحة التقرير.

والقصيم معقل للفكر الوهابي المتشدد في السعودية، وهي إحدى المناطق الأكثر محافظة في البلاد. (رويترز)