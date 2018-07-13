ترامب: الهجرة أمر محزن للغاية وغيرت نسيج أوروبا

واشنطن: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” البريطانية الهجرة إلى أوروبا، محذراً من أن القارة تفقد ثقافتها.

وقال ترامب: “السماح بوجود الهجرة في أوروبا عار. أعتقد أنها غيّرت نسيج أوروبا، وما لم تتصرفوا بسرعة، فلن يكون الأمر كما كان، ولا أقصد ذلك بطريقة إيجابية”.

وقال ترامب: “إن السماح لملايين وملايين الأشخاص بالقدوم إلى أوروبا أمر محزن للغاية. أعتقد أنكم تفقدون ثقافتكم”.

وأضاف: “كل هذه الهجرة غيرت بالفعل نسيج أوروبا. أتحدث كغريب (عن القارة) عندما أقول ذلك، لكنني أتحدث كشخص يحب أوروبا”.

وأشار إلى أن والده كان من أصل ألماني وكانت والدته من اسكتلندا.

كما انتقد ترامب أيضاً عمدة لندن صادق خان، المنتقد للرئيس الأمريكي.

وقال: “لديكم عمدة قام بعمل رهيب … انظروا إلى الإرهاب الذي يحدث”.

وأردف قائلا: “أعتقد أنه قام بعمل سيء للغاية بشأن الإرهاب، أعتقد أنه قام بعمل سيء بشأن الجريمة”.

واتهم ترامب خان بأنه “غير مضياف” له، كما انتقد الاحتجاجات ضده في العاصمة البريطانية.

وقال: “لا يوجد سبب بالنسبة لي للذهاب إلى لندن. اعتدت على حب لندن كمدينة … أعتقد أن عمدة (لندن) قام بعمل رهيب. لكن عندما يجعلونك تشعر بأنك غير مرحب بك لماذا أظل هناك”.

وأوضح: “عندما أقول ذلك فإنني أتحدث عن الحكومة لأن شعب المملكة المتحدة يتفق معي”. (د ب أ)