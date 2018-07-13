معلول فخور باحتلال تونس المركز الـ14 في ترتيب “فيفا” – (تغريدة)
“القدس العربي”: وجّه نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، الخميس، رسالة إلى جماهير كرة القدم في بلاده بعد إعلانه الرحيل عن تدريب “نسور قرطاج”، أعرب فيها عن فخره باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
جاء ذلك في تغريدة لمعلول عبر حسابه الشخصي على “تويتر” عقب توليه مسؤولية تدريب نادي الدحيل القطري في الموسم المقبل.
وقال معلول: “كل الشكر والتقدير للجماهير التونسية الوفية وإلى جامعة كرة القدم وكل لاعبي المنتخب على مجهوداتهم التي توجت بالتأهل لكأس العالم واحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الفيفا وغير المسبوق في تاريخ كرة القدم التونسية وكل التوفيق للمنتخب في مشواره القادم”.
وقاد معلول منتخب بلاده في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم في روسيا، حيث ودّعت تونس العرس العالمي من مرحلة المجموعات، بعد هزيمتين من إنكلترا بهدف لهدفين، وبلجيكا بهدفين لخمسة، وأخيراً الفوز على بنما بهدفين لهدف. (الأناضول)
كل الشكر والتقدير للجماهير التونسية الوفية وإلى جامعة كرة القدم وكل لاعبي المنتخب على مجهوداتهم التي توجت بالتأهل لكأس العالم واحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الفيفا والغير مسبوق في تاريخ كرة القدم التونسية وكل التوفيق للمنتخب في مشواره القادم . تحيا تونس .
— Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) ١٢ يوليو ٢٠١٨
لما العاطفة تطغى على الموضوعية….انهالت على الرجل الانتقادات من كل جهة…..فى حين أنه خلد ذكره عند التوانسة رغم أنف منتقديه…و ذالك لان الجمهور التونسى خلد ذكر فريقه لكرة القدم عام 1978 و مدربه عبد المجيد الشتالى فى كأس العالم بالارجنتين بفوزه على المكسيك و مستقبلا سيذكرون فريق 2018 و مدربه السيد نبيل معلول بفوزه على باناما….
و لا تنسي إنجاز تاريخى آخر وهو اكبر هزيمة تمنى بها تونس فى تاريخ كأس العالم ضد بلجيكا …5-2 …..و اكبر إنجاز أخر هو راتب السيد معلول الشهرى الذى هو ثلاث مرات راتب رئيس الجمهورية….90 الف دينار من دم الشعب التونسي …..من أجل 2 هزائم و انتصار وحيد …..عن أية انجازات تتحدث يا سيد معلول ….اكتفى بعقدك الجديد و ارحنا من هذه التدوينات البائسة…..لقد قرأنا الفاتحة على كرة القدم التونسية !!!!….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها