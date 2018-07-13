ليبيا: إنقاذ 104 مهاجرين من الغرق بـ”المتوسط”

طرابلس: أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إنقاذ 104مهاجرين غير شرعيين قبالة شواطىء مدينة الخمس، شرق العاصمة طرابلس.

وقالت في بيان، إن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت الخميس، من إنقاذ عدد 104 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطي.

وأضافت البحرية أن المهاجرين تم إنقاذهم شمال مدينة الخمس، وهم 91 رجلاً و13 إمرأة، وبعضهم من السودان ومصر والمغرب وتونس، دون تفاصيل.

وأشارت البحرية إلى أن المهاجرين تم تسليمهم لمركز إيواء طريق السكة بالعاصمة طرابلس بعد إنزالهم بنقطة طرابلس البحرية.

وتعد ليبيا دولة معبر يقصدها مهاجرون أفارقة غير شرعيين، على أمل الانطلاق من سواحلها إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط، هرباً من حروب وأوضاع اقتصادية متردية للغاية في دولهم.

وتتلقى ليبيا مساعدات من الاتحاد الأوروبي ودوله، وخاصة إيطاليا، ضمن جهود أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. (الأناضول)