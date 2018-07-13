إصابة 12 شخصاً إثر انفجار في مخزن بالقرب من مطار القاهرة

القاهرة: أصيب 12 شخصاً إثر انفجار وقع في مخزن بتروكيماويات بالقرب من مطار القاهرة، وفق مصدرين رسميين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي في بيان الجمعة، إنه “نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته”.

ولم يحدد بيان المتحدث العسكري تفاصيل عن الجهة التابعة لها الشركة، غير أن المعلومات الأولية المتوفرة عبر شبكة الانترنت تشير إلى أنها شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية بدأت نشاطها الإنتاجي عام 1949.

ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصدر أمني بوزارة الداخلية لم تسمه الجمعة أن “قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن شركة هليوبوليس (بالقرب من المطار)”.

ولفتت إلى أنه “تم نقل المصابين وعددهم 12 للمستشفى لتلقي العلاج”.

وقالت مصادر مسؤولة للمصدر ذاته، إنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بأحد مخازن شركة للصناعات الكيماوية، وذلك لمنع تكرار مثل تلك الحادثة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه لم يحدث تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة “كما تردد من شائعات”، وإنما الذي جرى هو مناورات تعد مجرد “إجراء احترازي وروتيني” لضمان سلامة المسافرين بسبب تصاعد ألسنة اللهب التي قد تعيق حركة إقلاع أو هبوط الطائرات.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أفاد التلفزيون المصري، بسماع دوي انفجار ونشوب حريق في منطقة مجاورة لمطار القاهرة الدولي، شرقي العاصمة.

وآنذاك، قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (رسمي)، محمد سعيد محروس أن، الانفجار لم يحدث داخل أسوار مطار القاهرة، وإنما في خزان للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق مطار القاهرة الدولي.

وقالت وزارة الطيران، في بيان، آنذاك إن “حركة الملاحة الجوية بالمطار طبيعية، وتسير بمعدلاتها المعتادة”. (الأناضول)