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الاحتلال يسلّم جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين الجمعة

Jul 13, 2018

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رام الله – “القدس العربي”: قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم جثامين ثلاثة شهداء للجانب الفلسطيني، الجمعة.

وأفادت الهيئة أن الشهداء هم: محمد مرشود من نابلس، ومحمد صبارنة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشهيد محمد عنبر من طولكرم.

يذكر أن الشهداء مرشود وصبارنة وعنبر، كانوا قد قضوا بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين، واحتجزت جثامينهم منذ فتره طويلة.

وذكرت الهيئة، أنها قامت بإجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وذلك لإتمام الإجراءات المرعية بهذا الخصوص، وسيتم  دفن جثامين الشهداء بعد استلامهم من قبل الجانب الفلسطيني.

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