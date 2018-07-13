مادورو: أمريكا تحضر لأنشطة استفزازية على حدود فنزويلا مع كولومبيا

بوغوتا: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد للقيام بأنشطة استفزازية على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا من أجل خلق صراع بين البلدين.

وذكرت قناة “آر سي إن” الكولومبية، ان مادورو قال خلال لقائه مع قيادات عسكرية: “لقد قلت هذا مراراً في السابق، إن إمبريالية أمريكا الشمالية، تستعد لاستفزازات على حدود فنزويلا مع كولومبيا من أجل خلق مواجهات مسلحة بين البلدين”.

وأشار إلى وجود تسلل لقوات شبه عسكرية عبر الحدود، مؤكداً على ضرورة أن يكون جيش بلاده في حالة تأهب على أعلى المستويات.

ويبلغ طول الحدود بين فنزويلا وكولومبيا 2020 كيلومتراً، وخلال العامين الماضيين شهدت العلاقات بين البلدين توتراً عدة مرات، بعد انتهاك جنود فنزويليين للحدود، حيث تم تجاوز تلك التوترات بالطرق الدبلوماسية. (الأناضول)