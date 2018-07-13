مستوطنون يحرقون مركبتين شمالي الضفة الغربية

نابلس: أحرق مستوطنون يهود، صباح الجمعة مركبتين، في بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال زياد شحادة، صاحب المركبتين، إن مجموعة من المستوطنين داهمت البلدة فجراً، وأضرمت النار في مركبتين يملكهما.

وأضاف أن النيران أتت على كامل المركبتين.

وأوضح “شحادة” أن المستوطنين كتبوا تهديداً على جدار المنزل قبل انسحابهم.

وتشهد البلدات الفلسطينية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، الذين يشنون أعمال حرق وتدمير ممتلكات فلسطينية. (الأناضول)