“حماس″ تصف لقاءها مع مسؤولي المخابرات المصرية بـ”الأهم والأشمل”

غزة: وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، الجمعة، لقاء وفدها مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، في العاصمة المصرية القاهرة، بـ”بالغ الأهمية والأشمل من حيث المحتوى”.

وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في الحركة، في تغريدة نشرها على صفحته في موقع “تويتر”:” انتهى اللقاء متأخراً، بين وفد حماس والاخوة في المخابرات العامة (المصرية)، والذي تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده، لا سيما الأهل في قطاع غزة”.

وأضاف:” لعلي لا أكون مبالغاً إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى، متمنياً النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني”.

والأربعاء الماضي، غادر وفد من “حماس″، برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة بغزة، قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، متوجهاً إلى القاهرة.

وكان فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، قد قال إن “وفداً برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، يصل مساء ، إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية”.

وأضاف برهوم:” الوفد بعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، (الثلاثة يقيمون خارج فلسطين) وكل من خليل الحية وروحي مشتهى (يقيمون في قطاع غزة)”.

وأوضح أن الزيارة تأتي لبحث “العلاقات الثنائية مع المسؤولين المصريين، إلى جانب التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي”. (الأناضول)