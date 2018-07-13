خالد أبوالنجا يجدد هجومه على السيسي: ما يجري في سيناء تمهيد “حقير” لـ “صفقة القرن” – (تغريدة)

لندن – “القدس العربي”: شن الفنان المصري خالد أبو النجا هجوماً عنيفاً على النظام المصري، داعياً الى محاكمة كل من سيتورط في “صفقة القرن”.

ويأتي هجوم أبو النجا رداً على أنباء حول بدء الجيش المصري بإنشاء سياج حول رفح المصرية لضمها إلى قطاع غزة، حيث قال عبر “تويتر”: “وسط تعتيم إعلامي لما يحدث في سيناء لن يستطيع أحد أن يخفي ما يحدث طويلاً وسيحاكم كل من ثبت ضلوعه في أي شر بالمصريين #صفقة_القرن لن تمر هكذا ان كان ما يتم في سيناء تمهيد حقير لها #سيحاكمون.”

وسط تعتيم إعلامي لما يحدث في سيناء

لن يستطيع أحد أن يخفي ما يحدث طويلا

و سيحاكم كل من ثبت ضلوعه في اي شر بالمصريين #صفقة_القرن لن تمر هكذا ان كان ما يتم في سيناء تمهيد حقير لها#سيحاكمون https://t.co/0GyQZoapXf — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) July 11, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:”من حق المصريين ان نعرف حقيقة ما يتم في شمال سيناء.”

من حق المصريين ان نعرف حقيقة ما يتم في شمال سيناء https://t.co/1t6rv2xI9c — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) July 11, 2018

وكان أبو النجا قد انتقد السيسي سابقاً، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل اﻻجتماعي “فيسبوك”، قائلاً “المصريون مجبرون على التعايش مع السيسي، ﻷنهم ﻻ يملكون أي خيارات أخرى.”

ويعاني الشعب المصري من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة إبان تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في عام 2014، ما أسهم في تراجع شعبيته كثيراً، وبروز مطالبات بتنحيه عن الحكم.