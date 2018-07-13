“الحملة العالمية لمقاومة العدوان” تدعو السعودية للإفراج عن الداعية “الحوالي وأبنائه”

لندن – القدس العربي”: طالبت “الحملة العالمية لمقاومة العدوان” السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن رئيسها الداعية سفر الحوالي، وأبنائه عبد الرحمن وعبد الله وإبراهيم “مع الاعتذار لهم عن الطريقة المشينة التي تم اعتقالهم بها”.

ودعت الحملة في بيان لها السلطات السعودية، إلى “رد الاعتبار للداعية الحوالي بوصفه من أبرز علماء الأمة، وأعلامها الذين يستحقون التكريم والاحترام”. معتبرةَ أن اعتقاله “اعتداء صارخ على الحريات ومقام العلماء”.

واتهم البيان الرياض، “بتطبيق سياسة القمع وتكميم الأفواه، التي أصبحت أداة مسلطة على كل من يقف في وجه السياسات الخاطئة، أو القرارات الجائرة أو التشريعات المخالفة للشريعة السمحاء”.

وتقول الحملة العالمية لمقاومة العدوان إنها “إطار لمناهضة المعتدي بالطرق الشرعية الممكنة وبالوسائل السلمية المؤثرة اقتصادياً وإعلامياً وقانونياً”.

وتضم الحملة عدداً كبيراً من النخب العلمية والثقافية، في مقدمتهم الدعاة والعلماء وأساتذة الجامعات من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومن أبرز الأعضاء المؤسسين لها، الشيخان سفر الحوالي وسلمان العودة.