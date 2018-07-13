مستشار خامنئي: إيران ستخرج من سوريا والعراق إذا طلب البلدان ذلك

موسكو: قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، الجمعة، إن طهران ستسحب “مستشاريها العسكريين” من سوريا والعراق على الفور، إذا كانت تلك هي رغبة حكومتي البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في موسكو: “الوجود الإيراني والروسي في سوريا سيستمر لحماية البلاد من الجماعات الإرهابية والعدوان الأمريكي… سنغادر على الفور إذا أرادت الحكومتان العراقية والسورية ذلك، وليس بسبب ضغوط أمريكا وإسرائيل”.

وأوضح ولايتي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة السنوية لمنتدى “فالدي” للحوار في موسكو، أن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري.

وتابع أن “الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا، هدفهم ضرب الوحدة الحاصلة بين موسكو وطهران”.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا، فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من جديد، مشيراً إلى أن “روسيا وإيران ساعدتا في تحرير 80% من مساحة سوريا من الإرهابيين” وفق تعبيره.

وأشار ولايتي إلى أن بلاده ستواجه ما وصفه بـ”التمدد الأمريكي” من سوريا والعراق إلى لبنان واليمن وشمال إفريقيا. (وكالات)