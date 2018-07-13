بسبب ملابسها.. بيرين سات تتعرض للسخرية في حفل شاكيرا- (صور)

“القدس العربي”: ظهرت النجمة التركية بيرين سات، مع زوجها المغني كينان دوغلو، في حفل الفنانة الكولومبية شاكيرا الذي أحيته يوم الأربعاء في اسطنبول، مكذبين بذلك شائعات راجت حول طلاقهما.

وبسبب ملابسها التي ظهرت بها خلال حضورها الحفل، تعرضت بيرين للسخرية، حيث بدت تفتقر للأناقة والذوق، على عكس ما تظهر به في أعمالها الفنية، إذ تعتبر أيقونة من أيقونات الموضة، لكن على أرض الواقع، وخارج المسلسلات، تظهر بملابس تثير الضحك، الأمر الذي دفع جمهورها إلى مطالبتها بتعلم الأناقة وتنسيق الملابس من زوجها كينان، الذي دائماً تكون إطلالته منسقة وجذابة.

من جهة أخرى، أصدر كينان “فيديو كليب” أغنيته الجديدة، والذي تشاركه فيه زوجته بيرين، حيث تظهر في الفيديو بمشاهد راقصة.