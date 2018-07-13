فرنسا ترسل طائرتين مقاتلتين بسبب مسافر على طائرة مغربية يريد دخول الحمام‎

“القدس العربي”:

كشف موقع فرنسي، اليوم الخميس، عن جانب مثير من حكاية مسافر فرنسي اشتبك مع طاقم طائرة مغربية بسبب منعه من دخول دورة المياه، حيث نقل الموقع عن مصادر عسكرية أن السلطات الفرنسية أرسلت طائرتين مقاتلتين من نوع “رافال” لحراسة الرحلة AT 788 بين الدار البيضاء و باريس.

و يحسب موقع “اليوم 24″ تعود الواقعة، كما أشار إليها الإعلام المغربي إلى 29 يونيو/ حزيران الماضي، عندما أراد مسافر فرنسي يبلغ من العمر 66 عامًا دخول الحمام لحاجة ملحة، لكن طاقم الطائرة منعه، والسبب أنه تحرك في موعد توزيع المضيفات للطعام والمشروبات، وكانت عرباتهن تملأ الممر.

فتوجه السيد “ج” الذي كان في وضع صعب كما يبدو، من مكانه في الجزء الاقتصادي إلى حمام الدرجة الأولى، لكنه قوبل بالرفض من جديد. فهاج المسافر غضبًا وتشاجر مع المضيفين والمضيفات، وطالب بمقابلة رئيس الرحلة.

وبدأ المسافر يطرق باب مقصورة القيادة؛ مما أثار ذعر ربان الرحلة ومساعده، اللذان اعتقدا أن الأمر يتعلق بمحاولة “إرهابية” أو عملية اختطاف، وكان وقتها في الأجواء الإسبانية، فأرسل إشعارًا إلى السلطات الإسبانية، التي أخطرت بدورها السلطات الفرنسية، فقامت الأخيرة على الفور بإرسال الطائرتين المقاتلتين تحسبًا للطوارئ.

وصاحبت الطائرتان طائرة الركاب التابعة للخطوط المغربية إلى حين نزولها بمطار شارل ديغول بعد السابعة مساء بدقائق، ومنع الركاب من النزول حتى ألقي القبض على الراكب المشاغب.

وتم إطلاق سراحه في الأول في الأول من يوليو/ تموز الجاري بعد التحقيق معه، وسيعرض أمام القضاء في شهر يناير المقبل، بتهم “تعريض حياة الغير للخطر” و”عرقلة حركة طائرة “.