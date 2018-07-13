ترامب: لن أقطع العلاقات مع روسيا..”ومواصلة التعامل معها أمر جيد “

لندن – “القدس العربي”: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه قطع العلاقات مع روسيا على خلفية الحوادث المتعلقة بالمواد السامة في بريطانيا.

وقال ترامب رداً على سؤال لصحيفة ” صن” البريطانية عما إذا كان بإمكانه إعادة النظر في المشاركة بقمة هلسنكي، قال “أعتقد أنه من الجيد التواصل مع الصين ومواصلة التعامل مع روسيا. هذا جيد.”

ومن المقرر ان يعقد الرئيسان الامريكي ترامب والروسي بوتين قمة ثنائية في هلسنكي لبحث مواضع عديدة.

وكان ترامب قد أكد سابقاً، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الصراعات في أوكرانيا وسوريا، خلال اجتماع القمة بينهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي في السادس عشر من الشهر الجاري.