“رحلة مرعبة الى ميكونوس″ .. هل كان وائل كفوري على متن الطائرة ؟

بيروت – “القدس العربي ” : بعد انتشار صورة للفنان وائل كفوري في مطار بيروت، تبيّن في وقت لاحق أن النجم كان على متن الرحلة المتوجّهة إلى ميكونوس والتي طرأ عليها عطل شغل مواقع التواصل الإجتماعي.

فضجّت الوسائل الإعلامية بخبر حصول عطل طارئ على متن طائرة كانت متوجّهة من بيروت إلى ميكونوس لتعود أدراجها بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفي حين تحدّثت بعض المواقع الإلكترونية عما وصفته بـ “الرحلة المرعبة إلى ميكونوس″، أوضحت شركة “وينغز اوف ليبانون” في بيان أنه “طرأ عطل بسيط في الطائرة ارتأى على إثره قائد الطائرة العودة الى مطار بيروت والهبوط بسلام، ولم يكن هناك أية مخاطر على سلامة الركاب”.