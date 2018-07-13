قائد مهمة إنقاذ “فتية الكهف” في تايلاند يغني أغنية لتوديع الإقليم

بانكوك : خرج نارونغساك أوسوتاناكورن المسؤول التايلاندي الذي أشرف على عملية إنقاذ مجموعة من المراهقين من كهف مغمور بالمياه، بأغنية فيما يستعد للانتقال من وظيفته وهو الأمر الذي تأجل لمتابعة انتهاء عملية الإنقاذ.

وجرى نشر مقطع فيديو لنارونغساك أوسوتاناكورن -الذي صار وجها عاما لعمليات إنقاذ مجموعة المراهقين المؤلفة من 12 صبيا ومدربهم الذين علقوا في الكهف لأكثر من أسبوعين قبل إنقاذهم الأسبوع الجاري-وهو يغني أغنية وداع على صفحة مكتب العلاقات العامة لإدارة شيانغ راي الإقليمية أمس الخميس.

وقال نارونغساك لموظفي شيانغ راي بعدما انتهى من الأغنية في حفل وداعه: “شيانجغراي ستظل دوما في ذهني”.

تولى نارونغساك منصب حاكم شيانغ راي في نيسان/أبريل .2017 وكان سينتقل إلى إقليم فاياو المجاور في 29 حزيران/يونيو الماضي، حسبما نشرت صحيفة رويال جازيت الأسبوع الماضي.

لكن وزير الداخلية انوبونغ باوشيندا أمره بالبقاء في شيانغ راي كقائد لمهمة الانقاذ حتى انتهاءها، حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست.

وكان نارونغساك أحد الأشخاص الذين أعلنوا أن المهمة انتهت فيما خرج آخر أفراد فريق كرة القدم الذين جرى إخراجهم في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي من الكهف، ما أدى إلى تهليلات عالية وتصفيق الضباط والمتطوعين والصحافيين.(د ب أ).