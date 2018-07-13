رئيس الـ”فيفا” يفتح الباب أمام التوسع المحتمل في مونديال قطر والتعاون مع جيرانها

موسكو : قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يمكن لقطر استضافة كأس العالم 2022 بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 ، بالتعاون مع جيرانها ، دون أن يذكر اسم السعودية أو الدول الأخرى التي تواصل مقاطعتها للدوحة.

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة في روسيا، التي تحتضن النسخة الحالية من المونديال (روسيا 2018) ، إنه مؤيد للتنظيم المشترك لنسخة من المونديال تضم 48 منتخبا ، من أجل تنظيم أكثر سهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الملف المشترك لأمريكا وكندا والمكسيك قد فاز بالفعل بحق استضافة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا، وقال إنفانتينو إنه يمكن تنفيذ الأمر نفسه في مونديال 2022 إذا جرى التوصل إلى اتفاق لزيادة عدد المنتخبات.

ولا تزال السعودية والبحرين ومصر والإمارات تواصل مقاطعتها الدبلوماسية والاقتصادية لقطر منذ العام الماضي، في إطار اتهامات لها بتمويل ودعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة .

وقال إنفانتينو “يمكن أن تجلب بعض الأشخاص للتحدث إلى بعضهم البعض، في ظل مشكلات في التواصل بينهم. ربما تكون المناقشات بشأن كرة القدم أكثر سهولة من المناقشة بشأن المشكلات.”

وأضاف “إذا كانت كل الدول المعنية، بدءا من قطر، ترى أن التغيير سيكون إيجابيا، يمكن أن ننظر في الأمر وكل الخيارات متاحة.”

ومن جانبها، أعلنت قطر أن التوسع في المونديال ليشمل 48 منتخبا هو أمر “قابل للتنفيذ”، لكن من المتوقع اتخاذ القرار النهائي في وقت مبكر من العام المقبل، قبل بدء التصفيات. :(د ب أ).