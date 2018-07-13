الأمينة العامة لـ”الفيفا”: شاهدت من الآن ما سيكون عليه مونديال قطر.. ولا أستطيع الانتظار

لندن-”القدس العربي”:

نشرت الأمين العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، السينغالية فاطمة سمورا ،تغريدات على حسابها في “تويتر” معبرة عن انبهارها وتشوقها لمونديال قطر 2022.

وأشادت الأمين العام للفيفا بما شاهدته خلال زيارتها لمجلس قطر المقام في العاصمة الروسية موسكو على هامش بطولة كأس العالم، للتعريف بالتقاليد القطرية استعداد لإقامة مونديال قطر2022.

وكتبت سمورا في تغريدة لها قائلة “الرحلة إلى قطر بدأت بالتأكيد.. وقد زرت اليوم مجلسا خاصا نظمته شركه لوك قطر 2022 @ في حديقة غوركي في موسكو. انه جناح من المفاجآت ووليمة للحواس مع الحناء، الخط الصقور والتوابل الرائعة”.

This afternoon I had a glimpse of how unique @FIFAWorldCup Qatar 2022 will be! I can’t wait لجنة كأس العالم ٢٠٢٢…شكراً لكم على حسن استقبالكم…متشوقة ل٢٠٢٢ pic.twitter.com/l0G6X282wZ — Fatma Samoura (@fatma_samoura) July 12, 2018

وقالت سمورا في تغريده ثانية:” بعد ظهر اليوم تلقيت لمحة فريدة من نوعها عما سيكون عليه كأس العالم في قطر عام 2022″.

وتابعت متشوقة: “لا أستطيع الانتظار”.

ويذكر أن “مجلس قطر” نظم على هامش مونديال روسيا 2018، وسط حضور كبير من كبار مسؤولي المؤسسات القطرية المشاركة،

وتضمن “مجلس قطر” فعاليات عديدة توزّعت بين موسكو وسان بطرسبرغ؛ وذلك للتعرف على جوانب من الثقافة والموروث القطري، وأيضاً للتعرف على الأجواء التي سيعيشها الجمهور في مونديال 2022.

واستوحي مجلس قطر تصميمه من بيت الشعر التقليدي، وهو تصميم مشابه لاستاد البيت في مدينة الخور -أحد استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022-والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مشجع.