إصابة 34 شخصا على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في مصر -(صور وفيديوهات)

القاهرة: قالت وزارة الصحة المصرية إن 34 شخصا على الأقل أصيبوا اليوم الجمعة عندما خرج قطار ركاب عن القضبان جنوبي القاهرة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ثلاث عربات بالقطار الذي كان متجها إلى صعيد مصر خرجت عن القضبان.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية العربات مائلة على جانبها بينما احتشد عشرات الأشخاص حولها. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات.

وقالت وزارة الصحة إنها أرسلت 25 عربة إسعاف إلى موقع الحادث. (رويترز).

المتحدث باسم وزارة النقل لـ TeN: الفنيون يعملون في موقع خروج قطار #البدرشين عن القضبان للوقوف على ملابسات الحادث#TeNTV pic.twitter.com/0AykGSnogP — TeN TV (@TENTVNetwork) July 13, 2018