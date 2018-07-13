أروى تسخر من إليسا بعد اصدارها لالبومها الجديد – (صورة)

بيروت – “القدس العربي ” : نشرت المغنية اليمنية أروى صورة على حسابها عبر انستغرام تسخر فيها من الفنانة اللبنانية إليسا حيث تظهر في الصورة الاخيرة وهي تحمل ألبومها الجديد وتقول: “لكل اللي بيحبوني” فيما ظهرت أروى تتساءل :”يعني اللي عاملالهم بلوك ما يسمعوش الألبوم؟ كدا مش هيسمعوه كثير”.

وكتبت أروى تعليقا على الصورة :”إلي حيسمع ال “سي دي” يبعث لي واتس″.

تعرضت اروى بعد نشرها للصورة لهجوم شديد من جمهور اليسا واتهمت بأنها “تغار من اليسا وانها تبحث عن الشهرة على حسابها”، لافتين إلى أنها أثبتت حقدها وكراهيتها لها . فيما فجرت أروى مفاجأة عندما سألها احد المتابعين ان كانت اليسا عملت لها حظر “بلوك” منذ 4 سنوات عندما قلدتها في برنامجها “خليها علينا”.