برلمانية تونسية: مستقبل البلاد يُحدد أثناء “جلسة خمر”! -(فيديو)

تونس -”القدس العربي” -من حسن سلمان:

قالت برلمانية تونسية إن تونس تعيش صراعا سياسيا داخل السلطة، مشيرة إلى أن مستقبل البلاد بات يُحدد ضمن “جلسة خمر”، كما اتهمت بعض الأطراف السياسية بإشاعة الفوضى بهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المُقبلة.

وخلال جلسة في البرلمان، قالت البرلمانية سامية عبّو (حزب التيار الديمقراطي) إن التونسيين يعيشون اليوم صراعا سياسيا داخل السلطة في ظل ضعف الدولة، متهمة أطرافا سياسية داخل الحكومة والبرلمان بالتسبب في الفوضى القائمة في البلاد.

وأضافت “ثمة وزراء ونواب مع حافظ قائد السبسي وآخرون مع يوسف الشاهد، ووزارة الداخلية منقسمة بين الطرفين. في المقاهي والجلسات الخمرية يتم تحديد مصير البلاد! ثمة خراب يحصل في البلاد”.

ويعيش حزب “نداء تونس″ الحاكم صراعا مستمرا بين شقي رئيس الحكومة والقيادي في الحزب يوسف الشاهد والمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، حيث أصدرت الهيئة السياسية الموالية للشاهد بيانا أكدت فيه أنها الممثل الشرعي الوحيد للحزب، ورد المدير التنفيذي ببيان مضاد توعد فيه بمعاقبة أعضاء الهيئة.

وعادة ما تثير تصريحات سامية عبو الجدل في تونس، حيث شنّت هجوما على رئيسي البرلمان والحكومة، متهمة إياهما بتحويل البرلمان إلى “حديقة حيوانات”، كما اتهمت البرلمان بـ”المتاجرة بالمرأة التونسية”، منتقدة رفض عدد من النواب تكريس مبدأ المساواة في القانون المنظم للانتخابات البلدية.