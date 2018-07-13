مفتٍ جزائري يدعو لصلاة النساء وراء الرجال في المساجد وبدون “عوازل”ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

أفتى الشيخ شمس الدين الجزائري، المثير للجدل، والمعرف باسم “شميسو” بضرورة أن تصلي النساء في المساجد وراء الرجال وبدون عوازل تفصل بين المصلين والمصليات، مثلما كان معمولا به في زمن الرسول. وانتقد بشدة فصل النساء عن الرجال في مصليات جنب المسجد أوتحت الأرض (حيث قد يغرقن في الظلام إذا انقطع التيار الكهربائي!). وأكد ضرورة أن تكن المصليات قادرات على رؤية الإمام وهو يصلي بالمصلين.

والشيح شمس الدين معروف بالفتاوى المثيرة للجدل، التي يطلقها، رداً على المواضيع والأسئلة الغريبة والطريفة في كثير من الأحيان التي ترد في برنامج تلفزيوني يقدمه في قناة جزائرية خاصة.