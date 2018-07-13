شاكيرا تزور بلدة جدتها شمال لبنان

تنورين-لبنان: زارت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا الجمعة تنّورين شمال لبنان التي تنحدر منها عائلة جدتها لوالدها، حيث زرعت شجرتي أرز في غابة البلدة قبيل إحيائها حفلا هو الثاني لها في لبنان، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

ووصلت المغنية البالغة من العمر 41 عاما إلى بلدة تنّورين الجبلية بعد ظهر الجمعة، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة، وتوجّهت إلى محمية غابة الأرز حيث زرعت غرستين واحدة باسمها والثانية باسم عائلتها، بحضور مسؤولين محليين وقنصل لبنان في منطقة بارانكيا الكولومبية مسقط رأس المغنية إدمون خوسيه فارس يونس.

وأعربت عن تأثرها لكونها في لبنان، وقالت باللغة العربية “مرحبا تنّورين، شكراً، أنا سعيدة لأني هنا”.

وقررت السلطات المحلية إطلاق اسم شاكيرا مبارك (اسم عائلتها اللبناني) على ساحة في الغابة المحمية، بحسب ما قال رئيس البلدية بهاء حرب.

كذلك قدم رئيس البلدية للزائرة الكولومبية خريطة لبنان مصنوعة من خشب الأرز وعليها مقولة للفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران المتحدر من بلدة بشري التي تحيي بجوارها شاكيرا حفلها مساء الجمعة.

وأتت شاكيرا إلى لبنان أول مرة في حزيران/يونيو من العام 2003 في زيارة تفقدت خلالها منزل عائلتها في مدينة زحلة في شرق البلاد، ثم أحيت حفلة في العاصمة بيروت في أيار/مايو 2011.

ويرافقها في هذه الرحلة شقيقها وابناها من نجم منتخب إسبانيا لكرة القدم جيرار بيكيه.

ويقام الحفل الغنائي على مسرح شيد في جوار غابة الارز في شمال لبنان، ويتوقع ان يحضره 13 ألف شخص.

ويأتي هذا الحفل في إطار جولة عالمية لها بعنوان “إل دورادو”، وهو عنوان الألبوم الحادي عشر للمغنية في مسيرتها المستمرة منذ أكثر من ربع قرن.

وبدأت شاكيرا جولتها العالمية في الثالث من يونيو/حزيران الماضي في مدينة هامبورغ الألمانية وتنتهي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وتعتبر شاكيرا أكثر الفنانين الكولومبيين مبيعا للألبومات على الإطلاق مع أكثر من 140 مليون ألبوم مباع حول العالم. وفي جعبتها أيضا عشرات المكافآت بينها 13 جائزة “غرامي” لاتينية وثلاث جوائز “غرامي” عالمية.

وهي غالبا ما تجاهر بضرورة مكافحة التمييز. وهي قد وقعت مقالا صدر في شباط/فبراير 2017 في مجلة “تايم” يندد بالسياسة المناوئة للهجرة التي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.(أ ف ب) .