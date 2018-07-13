ترامب “ينقلب على نفسه” ويشيد بماي بعد انتقادها! ـ ( فيديو)

لندن ـ”القدس العربي”: أشاد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب برئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي بعد أن انتقد تعاملها مع خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي في مقابلة نشرتها إحدى الصحف الشعبوية، المثيرة للجدل.

وأكد ترامب تأكيده، الذي قاله في مقابلة بصحيفة “صن” بأن بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه كوزير الخارجية في حكومة ماي، وهو أحد المتشددين، المتشككين من الاتحاد الاوروبي وأحد أبرز نقاد ماي “كان يمكن أن يكون رئيس وزراء عظيم”.

لكنه أثنى على ماي أيضا، قائلا “أعتقد إنها امرأة رائعة وأعتقد أنها تؤدي مهمة رائعة”.

من جهتها قالت تيريزا ماي الجمعة بعد اجتماع مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا على اظهار “القوة” و”الوحدة” بمواجهة روسيا.

واضافت ماي مع استعداد ترامب للقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الاثنين “اتفقنا على أنه من المهم محاورة روسيا من موقع القوة والوحدة”.

وقال الرئيس الاميركي انه “اكثر صرامة مع روسيا من اي شخص اخر (…) نحن الاكثر قساوة معها”.

والتقى ترامب الذي وصل الى بريطانيا الخميس في زيارة تستغرق اربعة ايام رئيسة الحكومة البريطانية مجددا الجمعة لاجراء محادثات حول مسائل عدة.

وشدد الرئيس الاميركي على “العمل المهم” مع ماي اثناء قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، مؤكدا “متانة” العلاقات بين البلدين.

وقال بينما كان جالسا الى جوارها في مقر اقامة رؤساء الحكومات البريطانية الصيفي في تشيكرز التي تبعد 70 كم شمال غرب لندن ان “العلاقات متينة جدا”.

الللافت أن ترامب وجد وقتا ليغرد عبر حسابه على “تويتر” ونشر رابط مؤتمره الصحافي مع ماي!( وكالات)