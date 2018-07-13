فرنسا: إجراءات أمنية مشددة بمناسبة العيد الوطني و نهائي المونديال  

باريس-’’ القدس العربي’’- آدم جــابر:

وسط’’ تهديد إرهابي مرتفع’’ أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عن حشد 110 آلاف شرطي ودركي، 12 ألف منهم في باريس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، لتأمين فعاليات العيد الوطني الفرنسي (14 من يوليو/تموز) وأجواء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستجرى يوم الأحد في موسكو بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي، حيث ستنصّب شاشات عملاقة في عشرات مناطق للتشجيع’’ fans zones’’ بباريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى لمتابعة هذه المباراة.

وقال كولومب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إنه’’ تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي يحتفل الفرنسيون وسط أجواء هادئة وآمنة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم سياق التهديد الإرهابي الذي لايزال قائماً على مستوى عال’’، مشيرا إلى أنه -بالإضافة إلى رجال الشرطة والدرك الـ ـ110 -ستتم تعبئة 44 ألــف رجل اطفاء، واصفاً هذه التعبئة بالاستثنائية’’، ولأيمكن تعبئة عدد أكبر لنهاية هذا الأسبوع.

وسيكون على رجال الأمن تأمين احتفالات العيد الوطني الفرنسي (ألعاب نارية وحفلات راقصة) ليلة الجمعة-السبت، علاوة على الحفل الرسمي الذي سيقام، السبت، على جادة شان إليزيه، بحضور رئيس الجمهورية وكافة أعضاء الحكومة وعدد كبير من المسؤولين. هذا بالإضافة إلى نحو الـ ـ230 منطقة تشجيع (fans zones) في أنحاء فرنسا، التي ستنَصّب فيها شاشات عملاقة سيتجمع أمامها أكثر من مليون شخص لمتابعة هذه المباراة. وفي باريس ستجهز المنطقة في “شامب دو مارس″ حيث يوجد’’ برج إيفل’’ والتي تستوعب 90 ألف متفرج، حيث ستوضع حواجز وسينحصر الوصول إليها عبر ستة مداخل تخضع لتدابير أمنية مشددة.

وقال الوزير كولومب إنه في حال فوز فرنسا بلقب المونديال، فإنه’’ ستكون هناك احتفالات شعبية كبرى في كل أنحاء فرنسا’’. وعليه فإن من المتوقع أن تقوم السلطات بحظر سير السيارات في المناطق المحيطة بجادة الشانزليزيه التي ستشهد الاحتفالات حتى الصباح، وسط اجراءات أمنية مشدد تحسباً لأي أعمال شغب أو عمل إرهابي.